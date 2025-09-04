◆全日本プロレス「第１２回王道トーナメント」（３日、新木場１ｓｔＲＩＮＧ）観衆３３９（札止め）全日本プロレスは３日、新木場１ｓｔＲＩＮＧで「第１２回王道トーナメント」２回戦を開催した。無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。８・２４後楽園ホールで開幕し、９・１５に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。新木場大会で