◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5-3ヤクルト(3日、京セラドーム)巨人・泉口友汰選手が先制タイムリーを含む3安打と躍動。2試合連続となる猛打賞の活躍を、阿部慎之助監督がたたえました。初回、丸佳浩選手と若林楽人選手が四球で出塁しチャンスメイク。すると続く3番・泉口選手はヤクルト先発・ランバート投手の2球目をはじき返し、タイムリー3ベースで2点を先制しました。さらに2回の第2打席では6球目のチェンジアップを打ち返し、セ