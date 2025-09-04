気象庁は東京都で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】東京で記録的短時間大雨情報午前6時30分までの1時間に東京都の江東区付近で約100mmの猛烈な雨が降ったと見られています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。（ANNニュース）