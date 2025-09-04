アメリカのオープンAIは10代の若者がチャットGPTを利用する際、保護者が子どものアカウントを管理できる機能を導入すると発表しました。これは2日、オープンAIのホームページで発表されたもので、来月中に導入される「ペアレンタルコントロール」では保護者が子どもと自身のアカウントをひも付けることで管理することが可能になります。保護者はチャットGPTの回答が子どもの年齢に適したものになるよう設定できるほか、チャットGPT