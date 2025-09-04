父親が娘のために作ったキャラ弁の投稿がInstagramで注目を集めている。投稿したのは内田 直人（@bento_star）さん。夜ごと1時間かけて海苔を切り抜き、ユーモアあふれるキャラクターを弁当に仕上げている。【写真】娘さんが本当に望んだキャラクターのり弁はこれだった…「イケメン希望」「弁当用の餃子があったので、チャオズ（餃子）に引っかけて作ってみようと思ったのがきっかけです」（内田さん）制作は緻密な作業で、