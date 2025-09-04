参院選の総括がまとまった9月2日、石破首相を支えてきた森山裕幹事長ら党四役が相次いで辞意を表明した。石破首相は続投の意向を改めて表明したものの、2日を機に一気に求心力が下がったのは事実だ。 【画像】「国民政党としての再生に向けて」と題された、自民党両院議員総会で配られた報告書 総裁選前倒しについての意思確認の期日は8日。永田町では雪崩のように「石破おろし」が加速し始めた。 前倒し派がやや優