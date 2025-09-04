今や世界第３位の利用者数を誇る羽田空港。しかし、その土地の一部にはかつて「羽田三町」と呼ばれる漁師町が存在していた。戦後、突然48時間以内に強制退去させられ消えた町。そこに暮らしていた人々が語る平和への思いとは。【画像】戦後48時間強制退去にあったことなどが記されている「旧三町顕彰の碑」『48時間以内に退去せよ日本が戦争に負け、あの日、羽田で何が起きたのか』(旬報社)から一部抜粋、再構成してお届けする。