●台風15号発生。あす5日(金)にかけて四国付近まで北上する見通し●県内はきょう4日(木)の夕方ごろ、東部を中心に雨脚が強まるおそれ●空気中に湿気が多く、きょう4日(木)も蒸し暑い一日に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう4日(木)午前3時ごろ、日本の南から北上してきた熱帯低気圧が台風15号に発達しました。昨夜から非常に活発な雨雲が九州や四国付近に流れ込みましたが、この時間、県内に天気の崩れはなく、概ね晴れているところ