◇バレーボール男子世界選手権壮行試合 日本-ブルガリア(2日〜3日、有明アリーナ)バレーボール男子日本代表(世界ランク5位)は3日、ブルガリア(同15位)との壮行試合第2戦を行いセットカウント3-2で勝利しました。ネーションズリーグではベスト8で敗退した日本。前日の第1戦ではブルガリアにストレート勝利、これまで31勝31敗と互角の戦いを繰り広げています。日本はこの試合で第1セットを取るも、第2、第3セットを続けて落とし追い