◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人6-1ヤクルト(3日、ジャイアンツタウンスタジアム)巨人2軍で田中将大投手が5回無失点と好投しました。日米通算199勝をあげ、200勝へ王手をかけている田中投手。直近では8月28日の広島戦に登板しましたが、2回5失点(自責4)で敗戦投手となり翌29日に登録抹消されていました。ファームでの再調整となった田中投手はこの日のヤクルト2軍戦に先発。初回、先頭の武岡龍世選手にいきなり2ベースを許しま