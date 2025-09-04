【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、ホワイトハウスでポーランドのナブロツキ大統領と会談した。トランプ氏は、ポーランドへの米軍駐留継続の意向を示し「ポーランドが望むなら増派する」と述べた。ナブロツキ氏は歓迎した。ウクライナ侵攻を受け、バイデン前米政権はポーランドなど東欧への米軍の展開を強化。トランプ政権が駐留部隊の削減を検討していると報じられ、ロシアへの抑止力が低下するとの懸念が出ていた。