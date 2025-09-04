元フジテレビアナウンサーで現在はフリーの木佐彩子が１日付で自身のインスタグラムを更新。夫で現在、プロ野球・楽天のゼネラルマネジャーを務める石井一久とそばを食べる様子をアップした。「ＳｏｂａＰａｒｔｙ久しぶりのランチよく食べる夫婦ですラーメンよりヘルシーかと…」と投稿。夫婦のそばにプラスしてさらに１枚そばがある食事の風景を公開した。この投稿に「やはりご夫婦共に…量が…良い意味ですごい」