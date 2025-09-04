ポルトガルの首都リスボンで、観光客にも人気があるケーブルカーが脱線してビルに衝突し、これまでに15人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、ポルトガルの首都リスボンで3日、ケーブルカーが脱線し、脱線した車両が急な斜面を猛スピードで滑り落ちてビルに衝突しました。この事故で少なくとも15人が死亡し、23人が負傷、うち5人が重傷です。これまでに日本人が巻き込まれたという情報は入っていません。現場はリスボン