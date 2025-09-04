4日午前6時すぎまでに、気象台は台風15号に関する気象情報を発表しました。熱帯低気圧は4日午前3時、奄美大島の東約140キロで台風15号になりました。台風は1時間におよそ30キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。台風は4日、九州にかなり接近し、5日は進路を東よりに変えて西日本から東日本の太平洋側沿岸を東に進む見込みで