【モデルプレス＝2025/09/04】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が、フジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜／5時25分〜8時14分）にて、9月のエンタメプレゼンターを務めることが決定。初回9月5日は生出演する。【写真】ミセス藤澤涼架、人気歌手撮影の自然体ショット◆藤澤涼架「めざましテレビ」9月エンタメプレゼンターに決定藤澤は、6時台のエンタメコーナーをはじめ「