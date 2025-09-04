台風15号が発生しました。 台風15号は、奄美大島の東およそ140キロの海上を北に時速30キロで進んでいます。 風速15メートル以上の強風域に種子島・屋久島地方、そして奄美地方の広い範囲が入っています。 この後、予報円の中心を進みますとまもなく薩摩大隅地方も強風域に入り、奄美地方は4日の昼前にかけて薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は昼過ぎから夕方にかけて最も接近する見込みです。 気象台から発表されている