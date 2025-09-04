各地の人気グルメを集めた「全国うまいもの大会」が、福岡市の百貨店で始まりました。ことしは厳しい残暑を吹き飛ばしてくれそうな、ひんやりスイーツが勢ぞろいです。 大丸福岡天神店で始まった毎年恒例の「全国うまいもの大会」。北海道から沖縄まで、全国27都道府県から53店が出店しています。■中村安里アナウンサー「今回の目玉はひんやりスイーツということで、ソフトクリームやかき氷など、暑さ