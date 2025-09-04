今日4日午前3時に台風15号が発生。台風15号は今日4日午後に、九州に接近または上陸の恐れがあります。台風の北側や東側に活発な雨雲が広がり、台風の接近前から九州から関東にかけて大雨となる恐れがあります。大雨災害に警戒が必要です。広く雨が降るため、猛暑は和らぐでしょう。台風15号が接近前から非常に激しい雨の恐れ今日4日午前3時に奄美大島の東で台風15号が発生しました。台風15号は今後は種子島付近を北上し、午後には