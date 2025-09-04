「何度作っても味が決まらない…」そんな悩みを解決するのが、“黄金比の万能ダレ”です。今回は、豚の生姜焼き、ブリの照り焼き、肉じゃがといった定番和食から、半熟煮卵やマグロの漬け丼まで、覚えておくと便利なタレの黄金比をご紹介します。【味がピタッと決まる】黄金比のタレで！ 定番の豚肉の生姜焼きしょうがの香りが立ちのぼる、王道の生姜焼き。砂糖としょうゆは大さじ3、酒とみりんは小さじ2で、失敗知らずの味付けに