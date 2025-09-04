ポルトガルの首都リスボンで3日、観光客に人気のケーブルカーが脱線して建物に衝突する事故があり、これまでに少なくとも15人が死亡、18人がけがをしました。ロイター通信によりますと、観光客に人気のケーブルカーが3日、脱線して建物に激しく衝突し、これまでに少なくとも15人が死亡、18人がけがをしたということです。地元メディアはうち5人が重傷だと伝えています。また、けが人のうち1人は子どもで、1人は韓国人女性だとして