【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は３日（日本時間４日）、予定されていた敵地でのパイレーツ戦の先発登板を回避した。試合には１番指名打者（ＤＨ）で出場する。ロバーツ監督はこの日の試合前、大谷が昨日から体調不良だったことを明らかにした。ＤＨでの出場については「４、５打席立つのと、５回を投げるのでは負担が全然違う」と説明。今後については「数日間で体調を回