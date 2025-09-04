お笑いコンビ・中川家の礼二が１日付で自身のインスタグラムを更新。家族旅行で九州を訪れたことを報告した。「久しぶりの投稿です、、九州新幹線つばめで熊本へ！そして、特急あそぼーい！に乗って阿蘇に行きました！」と投稿。ペアルックの長男や、長女とともに写る家族ショットなど複数枚公開した。この投稿に、久々の更新を喜ぶコメントや、「ペアルックが微笑ましいです」「お揃いコーデで仲良し〜とってもいいです