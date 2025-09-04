中野サンプラザ（写真：Gengorou／PIXTA）【画像でわかる】建設業の賃金推移資材価格の高騰や人手不足の深刻化で、建設費の上昇に歯止めがかからない。国は建設技能者の処遇を改善するため、今年末に標準労務費を作成・勧告することにしており、さらなる建設費の上昇は避けられない見通しだ。こうした状況に対応するため、インフレリスクに適応した建設工事の発注方法を模索する動きが出てきている。日本では、建設工事の発注方法