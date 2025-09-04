中国メディアの中国新聞週刊は2日、「200万余りのモバイルバッテリーを回収も、11億元（約228億円）儲ける」と題する記事を掲載した。記事は、モバイルバッテリーの中国大手・アンカー（Anker）について、今年、米中貿易摩擦の激化およびモバイルバッテリーの品質問題というダブルパンチに直面したと言及。「米中では187万台超をリコールしたほか、その波は欧州や日本、アジアにも拡大した（※日本では47万台あまり）」と説明した