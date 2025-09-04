お笑いコンビ・タイムボムのニックが8月29日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週金曜27:00〜28:30)にゲスト出演。三四郎・小宮浩信とのエピソードを明かした。三四郎・小宮浩信○後輩芸人の「おい! 小宮!」にブチギレ英会話を学ぶため、ゲストにニックを招いた小宮。しかし、ニックは、開口一番、「今日ビックリした。今まで先輩に怒られたのは小宮さんだけなんで。覚えてます? 一回俺に