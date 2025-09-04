ロサンゼルス・タイムズ紙のジャック・ハリス記者が3日、不振のテオスカー・ヘルナンデス外野手について言及した。T・ヘルナンデスはチームの“心と魂”。クラブハウスでは陽気な雰囲気をつくり、ベンチではベテランとしてリーダーシップを発揮し、シーズンの大舞台で幾度も勝負強い一打を放った。デーブ・ロバーツ監督は「彼のことを尊敬している。野球を楽しむ部分と、同時に闘志を持つ部分のバランスを取れるからだ」という