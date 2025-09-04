「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」（ColBase〈https://colbase.nich.go.jp〉から）1794年に江戸に現れ、10カ月だけ浮世絵を制作し、姿を消した浮世絵師、東洲斎写楽。謎に包まれたその“正体”は徳島ゆかりの能役者が有力とされている。写楽の研究者や愛好者でつくる徳島の団体は「写楽で町を盛り上げたい」とイベントなどを計画している。（共同通信＝別宮裕智）写楽の正体とされるのは徳島藩お抱えの能役者斎藤十郎兵衛で、江戸