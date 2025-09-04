私は父・光、母・ヤヨイの長男で3人兄弟です。佐賀市で生まれ育ちました。小学校、中学校のころは釣りと自転車が大好きで、学校は好きな時間に行ってました。私の言い分としては「基本をちゃんと教えてもらってなかったんです」。おい（俺）は、少しゆっくり行ってた、だけたいっ（笑い）。運動は中学の時、最初、体操部3カ月だけで、バック転はできたんですよ。ただ、限界を感じてやめて、それから夏は暑いから水泳部に。ほん