静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」に通う河本千奈ちゃん（当時３歳）が通園バスに置き去りにされ熱射病で死亡した事件から５日で３年となるのを前に、遺族が３日、代理人弁護士を通じてコメントを出した。「千奈がいないという事実の重さが際立ち、心の痛みは静かに、深く沈み込んでいくのを感じる」と心境をつづった。千奈ちゃんは２０２２年９月５日、園の駐車場に停車したバスに朝から約５時間にわたって取り残さ