世界50か国以上で展開するコスメブランド「LUSH」は、パレスチナ自治区ガザへの連帯を示すため、イギリス国内の全店舗を一日閉鎖しました。記者「ロンドンを代表するショッピングエリア、オックスフォードストリート。ここのLUSHもきょうは閉店しています。店の前には『ガザの飢餓を止めろ』と書かれています」イギリスで生まれたコスメブランド「LUSH」は3日、イギリス国内のすべての店舗と工場、ウェブサイトを一日閉鎖しました