◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5-3ヤクルト(3日、京セラドーム)巨人は2点のリードを守り切り、ヤクルトを相手に2連勝。2番手としてマウンドに上がった田中瑛斗投手が自身初となる30ホールドを達成しました。プロ8年目の田中投手は、昨シーズンのオフに現役ドラフトで巨人に移籍。日本ハム時代は先発として起用されていたこともありますが、1軍での最多登板は「4」試合にとどまっていました。しかし今季ここまで51試合に中継ぎとして登