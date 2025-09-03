Image: Samsung もはや公然の秘密となっている、Samsungの三つ折りスマートフォン。そのわりには、なかなか発表されませんね。年内には正式発表ありそうですが…。その三つ折りスマホに最新リーク。こんな機能があるようです。リバース充電可テック好きのソフトウェアデベロッパー@TechHighestさんが、Xにアニメーションを3つ投下。これらはSamsungのソフトOne UI 8の機能解説アニメーション