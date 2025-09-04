●抜群の身体能力を見せる木村文乃＆ラウール 不器用でまっすぐな高校教師と読み書きの苦手なホストが出会い、学びを通して本当の愛を知っていくフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00〜 ※FODでこれまでの全話配信)。『白い巨塔』(03〜04年)や『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』(14年)などを手がけてきた脚本の井上由美子氏と演出の西谷弘氏が、再びタッグを組んでいることでも話題だ。互いの演出と脚本に対し、