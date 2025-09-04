SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）若返った桃太郎の爺さん婆さん。 『桃から生まれた桃太郎』という、聞きなれたフレーズ。しかし、原作では桃を食べたお爺さんとお婆さんが若返り、そこで生まれたのが桃太郎だったのだそうです！ラブコメの世界だと、