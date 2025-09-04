大谷のHRを“豪華仕様”で祝福【MLB】パイレーツ 9ー7 ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）“増える”枚数にファンは喜びを隠しきれない。ドジャース・大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場すると第2打席で7試合ぶりとなる46号ソロを放った。スポンサー企業も“豪華仕様”で祝福した。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、本塁打数に応じてパンケーキを積み重ね