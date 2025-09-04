長年にわたり世界中で行われた研究で、幸福度は若い頃にピークを迎えた後で中年期になると落ち込み、さらに高齢になると再び増加していくという「U字型」の推移を描くことが知られてきました。ところが近年は若者の間で不幸度が高まっており、この傾向に変化が生じていることが、44カ国のデータに基づく新たな研究で示されました。The declining mental health of the young and the global disappearance of the unhappiness hump