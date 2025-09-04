たびたび明かされる芸能人やインフルエンサーの美容整形事情。最近では、整形する人は少なくなく、どこの箇所をどのように整形したかなどを赤裸々に告白する芸能人も数多く存在する。もちろんリスクは伴うものだが、自身が気になる部分や、コンプレックスを解消することで前向きに生きられるようになる人も多いはず。この記事では美容整形を告白した芸能人たちのビフォーアフターを紹介する。【写真】ほしのあき、平瀬あいり、新