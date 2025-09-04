「ワイルド・スピード」シリーズなどで知られるロック様ことドウェイン・ジョンソンが、主演作『THE SMASHING MACHINE（原題）』をお披露目したベネチア映画祭で、スリムになったボディを披露。ファンに衝撃を与えているようだ。【写真】激やせビフォーアフターPageSixによると、現地時間8月30日に開催されたミュウミュウのイベントにドウェインが来場し、ライトブルーのプリントシャツに黒いパンツを合わせたルックを披露した