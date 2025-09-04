サントリーホールディングスの会長を１日付で辞任した経済同友会の新浪剛史代表幹事（６６）は３日の定例記者会見で、購入した大麻草由来の成分を含むサプリメントが違法の疑いがあるとして福岡県警の捜査を受けたことについて「法を犯しておらず潔白だ」と眼光厳しく主張した。一方で「結果的にこうなったことは私の不注意であり、社会をお騒がせしたことをおわびする」と謝罪。同友会の活動は「当面自粛する」が、代表幹事を直