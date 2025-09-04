競馬学校（千葉県白井市）の騎手課程第４２期生に退学者、留年者が相次ぎ、来春デビューする新人騎手がいなくなったことが３日、分かった。４２期生は応募者１９２人の難関を突破した７人が２３年４月に入学したが、ルールを守れなかったり、体重維持などの問題で４人が退学、３人が留年。８月初旬の時点でゼロとなり、例年実施されている模擬レース、卒業式も行われない。競馬学校では技術面だけではなく、法令、規則、コンプ