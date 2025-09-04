脱線して大破したケーブルカー＝3日、リスボン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】ポルトガルの首都リスボンで3日午後6時（日本時間4日午前2時）過ぎ、ケーブルカーが脱線して建物に衝突する事故があり、15人が死亡し、18人がけがを負った。ロイター通信などが報じた。ケーブルカーは市民らに利用され、観光客にも人気。救急当局によると、死者には外国人も含まれている。捜査当局が事故の原因を調べている。事故が起きた路線