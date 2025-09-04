Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（Key）が、フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』9月のマンスリーエンタメプレゼンターを務める。同局が4日、発表した。【写真】「笑顔が変わらないね〜めっちゃ可愛い〜」幼少期のミセス藤澤涼架藤澤の初回の生出演は、9月5日金曜日の放送となる。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」、「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終