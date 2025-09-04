バレーボールの世界一を決める世界バレーで日本時間3日、女子日本代表（世界ランク4位）はオランダ（同8位）に3ー2で勝利し、準決勝進出を決めた。この試合の解説を務めた元日本代表の荒木絵里香さん（41）に試合の振り返りとアメリカ（同6位）対トルコ（同5位）の勝者と対戦となる準決勝（6日）の見どころを聞いた。※世界ランキングは日本戦終了時点【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバ