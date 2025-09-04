7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が地上波連ドラに初単独主演するカンテレ×FODドラマ枠第3弾となるオリジナル作品『ロンダリング』最終話（第10話）が4日に放送される。このほど最終話の場面写真、あらすじが公開された。【写真】橋本涼“P.J.”を抱きしめる藤原丈一郎“緋山”今作は、藤原演じる“死者の声が聞こえる”という役に立たない特殊能力を持つ売れない俳優・緋山鋭介が嫌々ながらも社会の闇に足を踏み入れ、