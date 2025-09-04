“現役看護師”グラドルの小日向ゆりが、『ヤングマガジン』の公式サイト『ヤンマガWeb』に登場。白衣“脱ぎかけ”のランジェリー姿を披露した。【別カット】“待ちあいベンチ”で…ド迫力ボディを披露した小日向ゆりタレント活動をしながらも、社会人として二足の草鞋で働くお姉さん。兼業タレントがそれぞれの職場で働く様子をのぞいてみたい…そんな望みを叶えるシリーズ企画。今回は看護師として働く、小日向が登場。昨年