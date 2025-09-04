東京23区内で、猛烈な雨が降っています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、東京都では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。午前6時半までの1時間に、江東区付近でおよそ100ミリの、災害が起きてしまうほどの猛烈な雨が降りました。気象庁は、数年に一度の大雨になり、災害が起きる恐れが高ま