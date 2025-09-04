TVアニメ『呪術廻戦』の第3期にあたる「死滅回游 前編」が、2026年1月より放送されることが決定。それに先立ち、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が2025年11月7日から公開されることも明らかとなった。 そこで本稿ではTVアニメ2期で描かれた「渋谷事変」の内容を振り返り、「死滅回游」へとつながる重要な要素をおさらいしていきたい。 大まかに説明すると、「渋谷事変」は2018年10月31