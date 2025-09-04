８番出口ゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が2023年に発表し、現在に至るまで累計販売本数190万超を記録した世界的ヒットゲーム「８番出口」が、川村元気氏（『君の名は。』『怪物』企画・プロデュース、『百花』原作・監督・脚本ほか）によって映画化＆小説化された。無限ループする地下通路に迷い込んでしまった男が、脱出の糸口を探すミステリーであり、世界三大映画祭のひとつであるカンヌ国際映画祭での上映に続き、アカ