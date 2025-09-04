女性デュオ「Ｗｉｎｋ」で人気を集めた女優の相田翔子が３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。困った体質の持ち主であることを明かした。この日は「ちょっとしたことを気に病んじゃう気にしいな女が大集合」。街頭アンケートでの「シーンとなる空気の時に自分の鼻息とかが気になって、呼吸の回数が減っている」という声を受け、「音で言ったら、私はおなかがすごい鳴るんですね」と話し