【エルサレム共同】国連障害者権利委員会は3日、パレスチナ自治区ガザで戦闘が開始した2023年10月以降、4万人以上の子どもが負傷し、うち2万1千人が障害を負ったとする報告書を発表した。イスラエルに対し、障害のある子どもらを攻撃から守るための具体的措置を講じるよう要求した。報告書によると、障害者の8割以上が歩行補助具を持っておらず、聴覚、視覚障害者はイスラエル軍による度重なる退避要求で困難な状況に置かれて